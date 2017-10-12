Глик – о тренировке в "Халле": "Возвращаемся в реальность"

Нападающий "Халл Сити" и сборной Польши Камиль Глик на своей странице в Твиттере опубликовал фотографии с тренировки в составе клуба. По словам форварда, он вернулся в реальность.

Футболист принимал участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Румынией (3:1) и Черногорией (2:1). Напомним, что поляки отобрались на ЧМ-2018.

Ближайший матч "Халл" проведет 14 октября против "Норвича". Игра 13-го тура чемпионшипа начнется в 17.00 по московскому времени.