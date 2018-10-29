Гленн Ходдл в тяжелом состоянии после сердечного приступа, но хорошо реагирует на лечение

Бывший футболист и тренер сборной Англии, футбольный эксперт Глен Ходдл находится в тяжелом состоянии после сердечного приступа.

- Гленн в тяжелом состоянии, но хорошо реагирует на лечение, - приводит Sky Sports слова представителя Ходдла. Его родственники благодарны всей футбольной семье и всем, кто прислал теплые сообщения поддержки, это очень ценно. Врачи рекомендуют Гленну как следует отдыхать. Поэтому его семья вновь обращается с просьбой об уважении их частной жизни в течение этого период.

Напомним, что англичанин должен был участвовать в футбольной программе на телеканале BT Sport, но почувствовал себя плохо и был отправлен в больницу. Программа в результате была отменена.

Ходдл известен по выступлениям за "Тоттенхэм" (Кубок УЕФА, два Кубка Англии) и "Монако" (чемпион Франции, победитель Кубка Франции). Он тренировал сборную Англии, "Челси", "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон".

Все о чемпионате Англии – здесь.