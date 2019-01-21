Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон объявил о завершении карьеры. 34-летний футболист по окончании прошлого сезона покинул "Стоук Сити" и находился в статусе свободного агента.

В составе "Челси" он в сезоне-2004/05 стал чемпионом Англии. За сборную Англии Джонсон провел 54 матча и забил один гол.

– Я всегда хотел завершить карьеру в том возрасте, когда еще есть хорошая форма, – цитирует Джонсона Talksport. – Каждый игрок знает, когда время подходит. Я всегда хотел оставаться молодым, но невозможно показывать тот же уровень, когда вам 34.