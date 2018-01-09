Главный тренер сборной Ирландии может возглавить "Стоук Сити"

Североирландец Мартин О'Нил – основной претендент на пост главного тренера "Стоук Сити", сообщает The Times. Владелец "гончаров" Питер Коутс лично заинтересован в том, чтобы место уволенного Марка Хьюза занял наставник сборной Ирландии.

Контракт 65-летнего специалиста с национальной командой истекает летом 2018 года, поэтому "Стоуку" придется заплатить неустойку, чтобы О'Нил приступил к работе уже в январе. Отмечается, что руководство клуба планирует назначить нового главного тренера в течение недели.