Главный тренер "Хаддерсфилда" останется в клубе на следующий сезон

Главный тренер новичка чемпионата Англии "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер согласился остаться в команде на следующий сезон. Ранее сообщалось об интересе к 45-летнему немецкому специалисту от английских и немецких клубов. Агент тренера Джон Моррис подтвердил эту информацию.

– Вагнер остается в клубе, и согласовал новый контракт, – цитирует Telegraph Морриса. – Мы согласовали контракт с руководителями клуба на прошлой неделе. Да, были разные предложения, но мы решили продолжить творить историю с "Хаддерсфилдом". Клуб будет готовиться к сезону с Вагнером.

Напомним, что клуб впервые вернулся в высший английский дивизион за 45 лет, с сезона-1971/72, и впервые вышел в премьер-лигу.