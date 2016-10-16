Гильфи Сигурдссон: "Суонси" проявил к "Арсеналу" слишком много уважения"

Полузащитник "Суонси" Гильфи Сигурдссон после гостевого поражения в матче 8-го тура чемпионата Англии от "Арсенала" (2:3) признался, что разочарован результатом. По словам хавбека сборной Исландии, "лебеди" имели несколько возможностей сравнять счет в концовке встречи.

– Я немного разочарован результатом, однако матч получился очень захватывающим, – приводит BBC Sport слова Сигурдссона. – Мы боролись до финального свистка и могли сравнять счет в концовке встречи, у нас были шансы. Считаю, что нам немного не повезло. После первого гола мы стали играть лучше и создали немало моментов. В целом результат матча справедлив. Думаю, мы проявили к "Арсеналу" слишком много уважения.