Гильфи Сигурдссон: "Отец говорил: "Не празднуй гол в ворота "Суонси"

Полузащитник "Эвертона" Гильфи Сигурдссон сказал, что отец просил его не праздновать голы в ворота своей бывшей команды - "Суонси". 18 декабря в матче 18-го тура премьер-лиги исландец поразил ворота валлийского клуба, его мяч стал победным ("ириски" победили со счетом 3:1).

- Перед матчем я говорил со своим отцом, Сигурдом. Он сказал: "Что бы ни случилось, не празднуй (гол)", - цитирует Daily Mail Сигурдссона. - Я провел в "Суонси" 3,5 года, впервые сыграл в премьер-лиге. Я очень уважаю эту команду. Когда он сказал не праздновать, я ответил: "Знаю". Я никогда и не собирался.

Напомним, Сигурдссон перешел из "Соунси" в "Эвертон" в августе 2017 года. В составе команды из Ливерпуля 28-летний хавбек принял участие в 22 матчах, забив 4 мяча и отдав 4 передачи.