Гильфи Сигурдссон: "Куман сыграл решающую роль в моем переходе в "Эвертон"

Новичок "Эвертона" Гильфи Сигурдссон отметил, что он хочет внести вклад в успехи команды. По его словам, его новый клуб движется в правильном направлении.

- Надеюсь, я продолжу создавать моменты для своих партнеров и забивать сам, - цитирует пресс-служба клуба Сигурдссона. - Хочу внести вклад в успехи команды. "Эвертон" - это амбициозный клуб, он движется в правильном направлении. Самое главное, что эта команда продолжает выигрывать и подниматься по турнирной таблице.

Что касается личных целей, то хочется просто забить как можно больше голов и отдать много голевых передач своим партнерам. Но до тех пор, пока команда выигрывает, я буду счастлив.

Куман был отличным игроком, одним из лучших игроков своего времени. Теперь он успешно тренирует, его идеи ясны футболистам "Эвертона". Он создал здесь хорошую команду, где играют хорошие футболисты. Это было ключевым фактором для меня.