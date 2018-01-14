Гильем Балаге: "Обамеянг перейдет в "Арсенал" за 60 миллионов евро"

Журналист Sky Sports Гильем Балаге утверждает, что нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в "Арсенале". По информации представителя СМИ, канониры готовы предложить за габонского форварда 60 миллионов евро.

Ранее 14 января "Боруссия" объявила о выводе Обамеянга из своего состава. Детали такого решения не разглашаются.

– Скоро "Арсенал" объявит о нескольких трансферах. Один из них – переход Обамеянга из "Боруссии". Сегодня его вывели из состава клуба. В Лондоне готовы заплатить за него 60 миллионов евро. "Арсенал" оптимистичен в этом вопросе – в клубе полагают, что "Боруссия" согласится. Они считают. Что Обамеянг – идеальная замена Санчеса и он будет отлично смотреться в паре с Ляказеттом.