Гильем Балаге: "Ливерпуль" открыт к предложениям по трансферу Коутинью"

Журналист Sky Sports Гильем Балаге в своем Твиттере написал, что руководство "Ливерпуля" готово к продаже полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону". По информации источника, рассматриваются различные варианты оформления сделки.

Ранее в испанской прессе появились сообщения о том, что Коутинью больше не хочет играть за "Ливерпуль".

- Коутинью будет "не готов" к матчу Кубка Англии против "Эвертона" в эту пятницу, - написал Балаге. - Настроение "Ливерпуля" изменилось - они открыты к любым предложениям. Продажа зимой, или продать сейчас, но сохранить до лета. Менее реалистичным вариантом выглядит сохранение его на более долгий срок. Предложения от "Барселоны" не поступало...пока.

Напомним, ранее Nike на своем сайте предложил купить футболки "Барселоны" с именем хавбека "Ливерпуля". Впоследствии публикация была удалена, а английский клуб пообещал подать на компанию в суд.

Коутинью "презентовали" в "Барселоне" за день до открытия трансферного окна