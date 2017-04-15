Гиггз включил двух игроков "МЮ" в сборную сезона

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал свой вариант сборной сезона чемпионата Англии. В нее он включил двух бывших одноклубников - вратаря Давида де Хеа и защитника Антонио Валенсию. В текущем сезоне "МЮ" идет на пятом месте в турнирной таблице.

Полностью команда Гиггза выглядит следующим образом: де Хеа ("Манчестер Юнайтед") - Валенсия ("Манчестер Юнайтед"), Давид Луиз ("Челси"), Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Роуз ("Тоттенхэм") - Канте ("Челси"), Дембеле ("Тоттенхэм"), Лаллана ("Ливерпуль"), Алли ("Тоттенхэм"), Азар ("Челси") - Кейн ("Тоттенхэм").