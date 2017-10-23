Гиггз сообщил, что был бы рад возглавить "Лестер" или "Эвертон"

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз отметил, что с удовольствием возглавил бы "Лестер" или "Эвертон". Он также добавил, что всегда открыт для клубов, которые разделяют его амбиции.

– "Лестер" был чемпионом два сезона назад, "Эвертон" – фантастический клуб с невероятной историей. Это клубы, в которых я бы хотел работать, – приводит Sky Sports слова Гиггза. – Однако есть много тренеров, которые заинтересованы в работе с ними.



Я всегда говорил о том, что открыт для клубов, которые разделяют мои амбиции. Я хочу улучшить команду и игроков, хочу наслаждаться работой. Для меня философия клуба важнее, чем его имя.

Напомним, сегодня "Эвертон" объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. 17 октября руководство "Лестера" отправило в отставку главного тренера Крэйга Шекспира. Исполняющим обязанности был назначен Майкл Эпплтон.