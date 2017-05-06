Гиггз обращался к психиатру после ухода из "МЮ"

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, что вынужден был обратиться за психиатрической помощью после ухода из клуба. Валлиец выступал в "МЮ" на протяжении всей профессиональной карьеры с 1990 по 2014 год, после чего два сезона входил в тренерский штаб Луи ван Гала.

- Я был в "МЮ" с 14 до 42 лет, и моя жизнь так сильно была привязана к ритму "Олд Траффорд", что к концу последнего сезона я понял, что нужно подготовиться к изменениям, - цитирует The Telegraph Гиггза. - Когда моя жизнь в качестве игрока, а затем и тренера в "МЮ" подошла к концу, я вступил в важный этап перемен в личной и профессиональной жизни. Я принял решение посетить психиатра, чтобы узнать, как лучше с этим справиться. Некоторые его предложения помогли мне адаптироваться к новой жизни вне "МЮ".