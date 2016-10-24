Гиггз недоволен, что игроки "МЮ" после разгрома обменивались футболками с "Челси"

Рекордсмен по количеству матчей за "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз раскритиковал игроков клуба за поведение после матча 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:4). По его словам, они не должны были меняться майками с соперником.

- Мне не нравится, что игроки меняются футболками после разгрома, - цитирует Manchester evening news Гиггза. - Можете назвать меня старомодным. Если вы проиграли 0:4, то поздравьте соперника, поаплодируйте болельщикам и уходите. Не надо оставаться на поле и смеяться с игроками команды, которые вас разгромили.