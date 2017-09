Герой Euro-2016 из "Уигана" забил первый мяч за 354 дня

Нападающий "Уигана" Уилл Григг отметился голом в матче 8-го тура чемпионшипа против "Бристоль Роверс" (3:0). Отметим, что для футболиста из Северной Ирландии этот гол стал первым за 354 дня.

В последний раз футболист забил в ворота "Вулверхэмптона" 27 сентября 2016 года. Отметим, что долгое время игрок пропустил из-за травмы. 26-летний футболист играет за команду с 2015 года. Всего на его счету 35 мячей в 87 встречах.

Напомним, что Григг прославился во время чемпионата Европы-2016, когда в соцсетях обрела популярность песня североирландских фанатов "Will Grigg is on fire".