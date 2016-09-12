Гэри Невилл: "Я не хочу больше работать тренером"

Бывший наставник "Валенсии" и тренер сборной Англии Гэри Невилл подчеркнул, что больше не хочет заниматься тренерской работой. По его словам, сейчас он занят другими делами.

- Я всегда говорю "никогда не говори "никогда", потому что моя любовь к футболу слишком велика. Но мне будет сложно вернуться к тренерской работе, поскольку меня интересует сейчас много других вещей, - цитирует Sky Sports Невилла. - Сейчас моя задача - поднять "Сэлфорд Сити" в профессиональный футбол, а также раскрутить бренд Hotel Football. Я не могу вернуться к тренерской работе в ближайшие пять лет. Да и не хочу. Возможно, я уже никогда не буду тренировать. Кто-то назовет это потерей, но факт в том, что это не для меня.