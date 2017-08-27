Гэри Невилл: "Я бы выставил на трансфер всех игроков "Арсенала"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл, который работает телевизионным экспертом, подчеркнул, что расстался бы со всеми игроками "Арсенала", который проиграл "Ливерпулю" (0:4) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

По его словам, некоторые из футболистов хотят уйти в другие клубы. При этом Невилл сомневается, что кто-то рассматривает возможность подписания контрактов с ними.

– Я бы выставил всех на трансфер, – приводит Bleacher Report слова Невилла. – Некоторые из игроков хотят покинуть "Арсенал", но кто их подпишет?

Напомним, что "Ливерпуль" является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов.

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