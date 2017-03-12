Гэри Невилл: "Возможно, "Манчестер Юнайтед" стоит пожертвовать Кубком Англии"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл высказал мнение, что "красным дьяволам" следовало бы сконцентрироваться на борьбе за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне и, вероятно, пожертвовать выступлениями в Кубке Англии. 13 марта подопечные Жозе Моуринью в 1/4 финала Кубка встретятся с "Челси".

– Все зависит от того, какие приоритеты расставил Моуринью, – цитирует Omnisport Невилла. – Возможно, "Манчестер Юнайтед" стоит пожертвовать Кубком, чтобы иметь больше шансов на попадание в Лигу чемпионов. Очевидно, что попадание в четверку, а также Лига Европы – приоритетные цели для команды, но выступления на три фронта все осложняют.

Жозе Моуринью: "Когда-то в "Челси" я "слил" Кубок Англии, но теперь делать этого не буду"