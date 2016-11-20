Гэри Невилл: "В матче "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" играл будущий чемпион"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл уверен, что результат матча 12-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (1:1) негативно скажется на психологическом состоянии манкунианцев. По его словам, в этой встрече подопечные Жозе Моуринью заслуживали одержать победу.

- Уверен, что Моуринью опустошен, - приводит Sky Sports слова Невилла. - "Манчестер Юнайтед" заслужил победу, но игра завершилась ничьей. Обычно после таких встреч футболисты находятся в подавленном состоянии. Этот матч не первый, когда манкунианцы заслуживали выиграть, но игра заканчивалась вничью.

Эти очки помогли бы "красным дьяволам". Этот день стал для них неудачным. "Арсенал" был очень плох, но завоевал одно очко. Мне не показалось, что в этой встрече играл будущий чемпион. Но все еще может измениться.