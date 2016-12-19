Гэри Невилл: "У "Ливерпуля", возможно, не будет более удачного шанса стать чемпионом Англии"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гэри Невилл считает, что "Ливерпуль" в этом сезоне имеет все шансы на чемпионство. "Красные" на данный момент отстают на 9 очков от "Челси", имея одну игру в запасе.

- Возможно, у "Ливерпуля" уже не будет более удачного шанса стать чемпионом Англии, чем в этом сезоне, - цитирует Sky Sports Невилла. - "Ливерпуль" чертовски хорош под руководством Юргена Клоппа, на него приятно смотреть. Они могут победить кого угодно, но у них есть слабая сторона - игра в обороне.

Сегодня "Ливерпуль" встретится в дерби с "Эвертоном". Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Эвертон" - "Ливерпуль"