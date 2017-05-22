Гэри Невилл: "Руни нужно уйти из "Манчестер Юнайтед", если он хочет играть на высоком уровне"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл выразил уверенность в том, что для нападающего Уэйна Руни сейчас наиболее подходящий момент для смены клубной прописки. По его словам, форвард должен уйти, если он хочет продолжать играть на высоком уровне.

- Вы можете надеяться на то, что Руни останется, но в этом сезоне он получал мало игровой практики. Он хочет чаще выходить на поле и играть в больших матчах, - приводит Sky Sports слова Невилла. - Может быть, он находится на пути, который ведет к уходу из "Манчестер Юнайтед". Можно говорить о том, что сейчас настало время сменить клуб. Ему придется сменить команду, если он хочет продолжать выступать на высоком уровне.

Напомним, что в Руни играет за манкунианцев с 2004 года. В текущем сезоне нападающий провел в составе "Красных дьяволов" 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач.