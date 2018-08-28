Гэри Невилл: "Прошло всего три игры - еще рано предлагать замену тренера в "МЮ"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", ведущий Sky Sports Гэри Невилл заявил, что клубу не стоит увольнять Жозе Моуринью посреди сезона. По его мнению, после даже поражения "манкунианцев" в матче 3-го тура чемпионата Англии от "Тоттенхэма" (0:3) слишком рано делать выводы.

– "МЮ" нельзя "прыгать" с тренерами,– приводит Sky Sports слова Невилла. – Я понимаю: бывают разные времена, трудности, но еще слишком рано – прошло всего три игры, чтоб начать предлагать смену тренера. Жозе Моуринью должны разрешить пройти и завершить этот сезон. Клуб больше, чем любой человек.

Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение в качестве наставника во всех турнирах. После встречи он отметил преданность и реакцию болельщиков "МЮ" на поражение. "Манчестер Юнайтед" с тремя баллами располагается на 13-м месте в турнирной таблице.