Гэри Невилл поддержал Моуринью, которого могут уволить в эти выходные

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл был в ярости, когда в пятницу вечером появилась информация о том, что Жозе Моуринью будет уволен в эти выходные, независимо от результат матча против "Ньюкасла".

"Честно говоря, я в ярости. Я был в ярости 3 – 4 года назад, когда Дэвид Мойес был уволен, а узнал об этом от журналистов накануне. Луи ван Гала уволили, но он узнал об этом от других людей.

Я думаю о том, как работает клуб. Правда или нет, мы не знаем, но в эти выходные Жозе Моуринью может выйти на поле, как мертвый человек. Это неприемлемо. Должен сказать, что Моуринью получит самую большую поддержку, которую он когда-либо имел в своей жизни. Я буду там, среди поддерживающих", – написал Невилл в колонке в Daily Mail.