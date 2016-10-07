Гэри Невилл: "Первые два-три года Криштиану Роналду был изгоем в раздевалке "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл, ныне работающий футбольным экспертом на телевидении, рассказал о становлении экс-нападающего команды Криштиану Роналду. По мнению британца, форвард "Реала" является одним из лучших в своем деле благодаря воспитанию манкунианского клуба.

– Криштиану Роналду подвергался постоянным издевкам со стороны своих партнеров на протяжении первых двух-трех лет в клубе, – сказал для talkSPORT Невилл. – Но сегодня сам португалец признает, что это сделало его мужчиной. Он пришел в "Манчестер Юнайтед" и далеко не сразу стал задавать тон для остальных.

Это была не та история, когда, увидев его, все начали тянуться к его уровню. Он стал тем, кем является благодаря раздевалке "МЮ". Сегодня он является примером для всех, человеком, который приходит раньше всех на тренировки и уходит позже всех. Но дело в том, что таких людей в нашей команде было еще 20 штук. "Манчестер Юнайтед" сделал сегодняшнего Криштиану Роналду.