Гэри Невилл: "Первые два-три года Криштиану Роналду был изгоем в раздевалке "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл, ныне работающий футбольным экспертом на телевидении, рассказал о становлении экс-нападающего команды Криштиану Роналду. По мнению британца, форвард "Реала" является одним из лучших в своем деле благодаря воспитанию манкунианского клуба.
– Криштиану Роналду подвергался постоянным издевкам со стороны своих партнеров на протяжении первых двух-трех лет в клубе, – сказал для talkSPORT Невилл. – Но сегодня сам португалец признает, что это сделало его мужчиной. Он пришел в "Манчестер Юнайтед" и далеко не сразу стал задавать тон для остальных.
Это была не та история, когда, увидев его, все начали тянуться к его уровню. Он стал тем, кем является благодаря раздевалке "МЮ". Сегодня он является примером для всех, человеком, который приходит раньше всех на тренировки и уходит позже всех. Но дело в том, что таких людей в нашей команде было еще 20 штук. "Манчестер Юнайтед" сделал сегодняшнего Криштиану Роналду.
spetrov
...Вернблум тут же с улыбкой послал всех окружающих в сад. :)
22:36
spetrov
...Или, скажем, Вернблум, если память не подводит, появился на сборах ЦСКА одновременно с корейцем. Вспомните, то ли Игнашевич, то ли Вася Березуцкий рассказывали, как их подкалывали. Кстати, по реакции Вернблума сразу сделали вывод - наш человек. А про корейца тоже, наверное, можно сказать, что он был изгоем в раздевалке.
22:33
serzheo
Гари, где мой бифштекс?!)) Вообщем не ново... В Англии частелько гнобят футболистов, в итоге таланты пропадают. А нам рассказывают сказки про другой уровень. Во время КР7 соскочил с этого острова.
22:26
spetrov
Galym68, я, к примеру, допускаю, что это не совсем верный перевод сказанного. Не раз и не два, к примеру, писалось о подколках в клубах NHL, NBA. Вряд ли MU чем-то отличается от любого другого спортивного клуба (мужского коллектива).
22:26
Galym68
Гари, если это так как сказал, то мю - это беда...
22:15