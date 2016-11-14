Гэри Невилл: "Не вернусь к тренерской работе"

Бывший главный тренер "Валенсии" Гэри Невилл подчеркнул, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности. После завершения карьеры игрока экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии работал в качестве телевизионного эксперта, а в 2015 году возглавил "Валенсию", где отработал четыре месяца.

– Не думаю, что вернусь к тренерской деятельности, – приводит BBC слова Невилла. – Что я выучил в "Валенсии", так это то, как важны отношения между тренером и игроками. В "Валенсии" был серьезный языковой барьер. Я не мог обходиться без переводчика, вряд ли я мог сделать что-то большее.