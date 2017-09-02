Гэри Невилл: "МЮ" вернулся в старые добрые времена"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл доволен трансферной политикой клуба. По его словам, "МЮ" близок к возвращению на былой уровень.

– Несколько лет назад мы могли критиковать "МЮ" за трансферы, – цитирует Sky Sports Невилла. – Они подписывали игроков, которые не соответствовали уровню клуба. А за последний год подписаны Погба, Байи, Матич, Лукаку – все сильные футболисты, способны представлять "МЮ". Похоже, что клуб вернулся в старые добрые времена, а Моуринью стал одним из главных игроков на трансферном рынке, хорошо поработав.