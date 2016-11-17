Гэри Невилл может возглавить молодежную сборную Англии

Бывший главный тренер "Валенсии" Гэри Невилл претендует на пост главного тренера молодежной сборной Англии, сообщает The Sun. Эту должность на данный момент занимает Гарет Саутгейт. Однако он может перейти на постоянную основу в национальной команде, которую принял на правах исполняющего обязанности наставника после отставки уличенного в коррупции Сэма Эллардайса. Гэри Невилл также входил в тренерский штаб предыдущего наставника сборной Англии Роя Ходжсона.

Невилл-старший ранее говорил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности. Еще одним из претендентов на должность является его младший брат Фил Невилл.