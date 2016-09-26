20:36 26 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Гэри Невилл: "Моуринью пытается исправить ошибки предшественников"

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл положительно оценил трансферную политику клуба за минувшее лето. По его мнению, наставник "МЮ" Жозе Моуринью хочет вернуть клуб на высший уровень как можно скорее.

– Моуринью знает, что происходило в клубе в течение трех последних лет, – цитирует The Mirror Невилла. – Было много потраченных впустую денег. Теперь он пытается исправить те ошибки. Мне нравятся два или три новичка, пришедших летом. Погба будет играть весомую роль в команде. У Ибрагимовича есть характер, Байи пригодится команде. Но есть и игроки, которые не соответствуют уровню "МЮ".

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