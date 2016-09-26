Гэри Невилл: "Моуринью пытается исправить ошибки предшественников"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл положительно оценил трансферную политику клуба за минувшее лето. По его мнению, наставник "МЮ" Жозе Моуринью хочет вернуть клуб на высший уровень как можно скорее.

– Моуринью знает, что происходило в клубе в течение трех последних лет, – цитирует The Mirror Невилла. – Было много потраченных впустую денег. Теперь он пытается исправить те ошибки. Мне нравятся два или три новичка, пришедших летом. Погба будет играть весомую роль в команде. У Ибрагимовича есть характер, Байи пригодится команде. Но есть и игроки, которые не соответствуют уровню "МЮ".