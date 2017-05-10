Гэри Невилл: "Моуринью получит 200 миллионов фунтов на усиление состава "МЮ"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что летом клуб сможет хорошо усилиться. По его мнению, наставник "МЮ" Жозе Моуринью получит около 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава летом.

– Моуринью всегда удивительно работал на трансферном рынке, – цитирует Sky Sports Невилла. – Но он подписал пока только четырех игроков в "МЮ". Клуб получил 45 миллионов за Шнейдерлена и Депая, также сможет продать за 60 или 70 миллионов Де Хеа в "Реал". Так что в итоге на усиление Моуринью получит около 200 миллионов, я считаю.