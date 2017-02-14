Гэри Невилл: "Марсьяль только сейчас понял, насколько важно выходить в стартовом составе"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл уверен, что нападающего Антони Марсьяля, который стал автором гола в ворота "Уотфорда" (2:0) 25-го тура чемпионата Англии, ждет хорошее будущее. По его словам, форвард только сейчас понял, насколько важно выходить на поле в стартовом составе.

- Марсьяль прекрасно провел матч с "Уотфордом". Это хорошо, учитывая то, как идут его дела в этом сезоне, - приводит Sky Sports слова Невилла. – Ты должен пользоваться возможностью, когда тренер выпускает тебя на поле. "Манчестер Юнайтед" может стать лучшим клубом для тебя, особенно когда играешь в стартовом составе. Думаю, он понял это только сейчас. Его подписание – серьезная сделка. Он молодой игрок, который обладает огромным потенциалом.