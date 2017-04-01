Гэри Невилл: "Лукаку потерялся в матче с "Ливерпулем"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и известный эксперт Гэри Невилл похвалил "Ливерпуль" по итогам матча 30-го тура против "Эвертона" (3:1). Также Невилл остался разочарован игрой нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку.

– "Ливерпуль" выиграл важнейший матч, – приводит Sky Sports слова Невилла. – Команда Клоппа набрала четыре очка в матчах против "Манчестер Сити" и "Эвертона", и это успех. Если посмотреть на оставшийся календарь, можно заметить, что он у "Ливерпуля" проще, чем у конкурентов.

"Ливерпуль" не показал свой лучший футбол. Но я и не ожидал увидеть это без Джордана Хендерсона и Адама Лалланы. Но "Эвертон" отдал нити игры в руки сопернику и не был готов нивелировать сильные стороны соперника.

Я ожидал большего от Лукаку. Я ожидал большей концентрации. Ромелу потерялся, а в таких матчах большие игроки должны делать результат. В таких играх нужно, чтобы звезды проявляли себя, у "Эвертона" сегодня этого не было.