Гэри Невилл: "Иногда я не уверен, что Марсьяль - игрок "МЮ"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл назвал Антони Марсьяля самым противоречивым футболистом клуба последнего десятилетия. Марсьяль перешел в "МЮ" из "Монако" в 2015 году за 36 миллионов фунтов стерлингов.

- Марсьяль - игрок "МЮ", который больше всего меня озадачивает за последние лет 10, - цитирует Sky Sports Невилла. - Иногда мне кажется, что он великолепен, а в других случаях я не уверен, что он игрок "Манчестер Юнайтед". Больше всего удивляет его работа без мяча. Он порой не знает, где ему находиться и куда бежать.