Гэри Невилл: "Игроки "Арсенала" должны адаптироваться к Эмери, а не тренер к ним"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", ведущий Sky Sports Гэри Невилл считает, что главному тренер Унаи Эмери не стоит пытаться подстраиваться под игроков "Арсенала". По мнению эксперта, игроки должны постараться адаптироваться к запросам нового наставника или покинуть команду.

- У Эмери было шесть недель на работу, - цитирует Sky Sports Невилла. - Он является тренером в течение 10 лет, и успешным. У него есть своя идея, к которой игроки должны адаптироваться. Он должен узнать в свой первый сезон, кто из игроков может адаптироваться к нему, а кто нет. Конечно, "Арсенал" будет проигрывать матчи. В первом сезоне придется проходить через определенную боль.

Знаю по себе. Когда я в "Валенсии" не смог получить результат в первые недели работы по своему плану и начал приспосабливаться, делать что-то по-другому, я просто выкинул предыдущие 3-4 недели работы в мусорную корзину. Если тренер начинает работать над одной идеей, но затем говорит, что надо делать иначе, возникнет путаница в головах игроков. Эмери не пытается получить 8 очков в пяти матчах, чтобы избежать вылета. Он пытается построить команду, чтобы выиграть чемпионский титул. Последнее, что он должен сделать, по моему опыту, который был плохим, - это изменение и адаптация.