Гэри Невилл: "Характер Криштиану Роналду закалила раздевалка "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Нэвилл заявил, что нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду первое время после прихода в стан "красных дьяволов" было очень непросто в новом коллективе. По словам 41-летнего англичанина, пребывание в "МЮ" закалило характер португальца.

– Когда Роналду пришел в "МЮ", он не был игроком, который задавал тон игре команды, – цитирует goal.com Невилла. – Это не был тот случай, когда появился новичок, и все вдруг начинали работать с утроенной энергией, дабы не проиграть конкуренцию. Раздевалка "МЮ" закалила характер Роналду. Именно при Алексе Фергюсоне португальский форвард стал кумиром миллионов!

Поначалу он опаздывал на тренировки, но, глядя на игроков "МЮ", которые на протяжении 15 лет изо дня в день добросовестно и ответственно подходили к тренировочному процессу, он стал сам за ними тянуться, меняя свои привычки.

Если посмотреть на его игру в составе "манкунианцев" в первые 2 - 3 года, то становится очевидно одно: его капризность, манера поведения на поле, выбор в принятии решений кардинально изменились за время, проведенное в Англии.

Ну а в сезонах-2007/08 и 2008/09 я просто не мог поверить, что манчестерские фанаты готовы были носить его на руках. Роналду выполнял невероятные трюки на поле, забивал со штрафных сумасшедшие голы! К тому времени он как будто выглядел футболистом с другой планеты.