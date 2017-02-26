Гэри Невилл: "Через 2-3 года Рэшфорд достигнет уровня Гризманна"

Бывший главный тренер "Валенсии" Гэри Невилл отметил прогресс нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Невилл подчеркнул, что молодой англичанин должен продолжать учиться у форварда Златана Ибрагимовича.

– Рэшфорд уже сейчас выступает на достаточно серьезном уровне, – цитирует The Times Невилла. – И у него много времени впереди, так что свой шанс проявить себя еще ярче он получит. Весь мир вдохновлен игрой Антуана Гризманна, так вот, Маркус через два-три года достигнет его уровня. Сейчас Рэшфорд играет рядом с Ибрагимовичем, и если он продолжит у него учиться, то сможет стать одним из лучших игроков мира. За эту возможность нужно цепляться.