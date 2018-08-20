Гэри Невилл: "Чемпионство "МЮ" маловероятно на данный момент"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", ведущий Sky Sports Гэри Невилл заявил, что чемпионство манкунианцев в сезоне-2018/19 на данный момент под большим вопросом. Экс-футболист после поражения от "Брайтона" (2:3) в матче 2-го тура чемпионата Англии отметил, что команда выглядит неубедительно.

- Думаю, "Юнайтед" финиширует в первой четверке, - сказал Невилл в эфире Sky Sports. - "Брайтон" вызвал расстройство у "красных дьяволов". Это нетипично для клуба, который стремится выиграть титулы. На данный момент чемпионство выглядит маловероятным. Маловероятно, что они достаточно хороши для этого. Четверка защитников не достаточно хороша, чтобы выиграть титул. Центр поля силен... Но эта четверка всегда будет доставлять вам проблемы и пропускать голы. Жозе знает: чтобы выигрывать титулы нужна хорошая защита.