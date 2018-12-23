Гэри Невилл: "Боюсь, что "Ливерпуль" станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл заявил, что "Ливерпуль" может выиграть чемпионат Англии. "Красные" занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков после 18 туров. Они опережают на 4 балла "Манчестер Сити", идущий вторым.

- Я действительно опасаюсь, что в этом сезоне "Ливерпуль" может выиграть чемпионат Англии, - приводит слова Невилла HITC. - Тогда мне, возможно, придется переехать в Папуа-Новую Гвинею или еще в какой-нибудь отдаленный район.

Напомним, в последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии в сезоне-1989/90.

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