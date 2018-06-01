Гэри Невилл: "Бэйл - фантастический игрок для "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гэри Невилл считает, что нападающий "Реала" Гарет Бэйл​ стал бы отличным приобретением для "красных дьяволов". Ранее 28-летний форвард намекнул, что может покинуть "королевский клуб" летом.

– Я восхищаюсь Бэйлом, – сказал Невилл в интервью BBC Radio Manchester. – Если он захочет переехать в "Юнайтед", то это будет здорово. Гарет является тем игроком, который может менять ход ключевых матчей.

В минувшем сезоне Бэйл провел 43 игры во всех турнирах, забив 24 гола.