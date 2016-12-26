Гэри Кэйхилл: "Успех "Челси" принес целый ряд факторов, а не только схема"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл считает, что его команда смогла установить серию из 11 побед не только из-за решения главного тренера Антонио Конте перейти на схему игры в 3 защитника. Сегодня "синим" предстоит сыграть с "Борнмутом" в рамках 18-го тура премьер-лиги.

- Конте знает схему "3-4-3" вдоль и поперек, и мы очень упорно работали на тренировках, чтобы адаптироваться к ней, – цитирует пресс-служба клуба Кэйхилла. - Люди говорят о расстановке, но, думаю, дело в том, как играем в этой расстановке, а это очень зависит от тренера и его опыта работы с такой схемой и, конечно, от ребят, которые воспринимают эту идею и реализуют ее. Успех нам принес целый ряд факторов, это было не просто "будем играть по этой схеме, поехали". Так это не работает. Нужно вложить в это большой объем труда на тренировочном поле.

Трансляция матча "Челси" - "Борнмут"