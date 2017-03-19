11:09 | ФУТБОЛ — Англия

Гэри Кэйхилл: "Соперники "Челси" находятся под давлением"

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Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл, который стал автором победного гола в матче 29-го тура чемпионата Англии со "Стоук Сити" (2:1) подчеркнул, что сейчас команда сосредоточена на том, чтобы выигрывать в каждой встрече. По словам англичанина, благодаря этому результату можно немного расслабиться и понаблюдать за соперниками.

- Конте настаивал на том, чтобы мы продолжали играть в свой футбол, - приводит BBC слова Кэйхилла. - Сейчас победы, это единственное, что имеет значение для "Челси". В марте у нас было всего два матча в первенстве, и мы победили в каждом из них. Теперь можно расслабиться и посмотреть завтрашние игры. Наши соперники сейчас находятся под давлением.

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Материалы REN-TV

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