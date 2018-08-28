Гэри Кэйхилл приостановил выступления в сборной Англии

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл объявил о временном уходе из сборной Англии. 32-летний футболист намерен сосредоточиться на выступлениях за клуб. В текущем сезоне он еще ни разу не выходил на поле в составе "Челси".

- Пора сделать шаг назад. Думаю, сейчас правильный момент сделать это. Если я понадоблюсь в будущем, я буду готов, - сказал он в интервью клубном телевидению.

Кэйхилл с 2010 по 2018 год провел в сборной Англии 61 матч, забил 5 голов и принял участие в ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018, на котором англичане заняли четвертое место. Ранее сообщалось, что из сборной ушел форвард Джейми Варди.