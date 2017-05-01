Гэри Кэйхилл: "Наверное, "Тоттенхэму" обидно выиграть девять матчей и все равно догонять нас"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после матча 35-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (3:0) отметил, что команда достигла фантастического результата. По его словам, эта победа для лондонцев сродни выигрышу кубка.

- Мы добились победы, но и "Тоттенхэм" ответил достойно, - приводит Sky Sports слова Кэйхилла. - И так происходит не в первый раз. Победа над "Эвертоном" для нас вроде кубкового финала. Фантастический результат. Судьба чемпионства в наших руках, потому что "Тоттенхэм" должен догонять нас. Наверное, им обидно быть в такой ситуации после девяти побед подряд.