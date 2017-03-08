Гэри Кэйхилл: "Можно быстро потерять очки, поэтому "Челси" должен сохранять концентрацию"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл считает, что его команда заслуженно находится на первом месте в чемпионате Англии. Лондонский коллектив уверенно лидирует в премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

– Мы неспроста находимся на первом месте в чемпионате Англии, – цитирует пресс-служба клуба Кэйхилла. – Мы упорно работали, хорошо играли, мало пропускали и забивали голы. Мы просто хотим продолжать в том же духе, но хочу подчеркнуть, что чемпионат не закончен. У нас будет непростой график в следующем месяце, но мы остаемся сосредоточенными. Мы не обращаем внимание на шумиху, мы знаем, что мы делаем, и мы готовы справиться с этим.

Когда мы выиграли чемпионат два года назад, мы опережали "Манчестер Сити" на 8 очков, а затем растеряли это преимущество и сравнялись по очкам. Так что я знаю, что можно быстро потерять очки, поэтому мы должны сохранять концентрацию. Если каждый осознает это, мы будем сфокусированы и голодны до побед, все будет хорошо.