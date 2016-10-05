Гэри Кэйхилл: "Меня не сильно заботит, что говорят окружающие"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл ответил на критику со стороны болельщиков. По словам 30-летнего англичанина, недовольство поклонников "синих" не выбивает его из колеи, и он намерен доказать свой профессионализм в предстоящих матчах.

– Меня не сильно заботит, что говорят окружающие, – приводит goal.com слова Кэйхилла. – Я прекрасно знаю, что, в первую очередь, должен прислушиваться к самому себе и к главному тренеру команды. Намерен доказать свой высокий уровень усердной работой на тренировках и качественной игрой. Я не имею права подводить товарищей по команде.

Считаю, что был неплохо готов к сентябрьскому матчу против "Суонси" и, в целом, действовал продуктивно. Однако в той игре я допустил несколько непозволительных ошибок. Все мы профессионалы, и у меня достаточно опыта, чтобы извлекать уроки из промахов.

Но если ты грубо ошибаешься в ответственных матчах, это сказывается на психологическом состоянии. Порой даже так, что может бросить тень на весь сезон. Скажу лишь, что я не посыпаю голову пеплом и буду стараться изо всех сил. Уверен, что у меня все получится.