Гэри Кэйхилл: "Матч против "Манчестер Сити" показал другую сторону игры "Челси"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после гостевой победы в матче 14-го тура чемпионата Англии над "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что игроки оставили на поле все свои силы. По словам 30-летнего англичанина, встреча показала другую сторону игры "синих".

– Мы оставили на поле все свои силы, – приводит Sky Sports слова Кэйхилла. – Этот матч был для "Челси" настоящим испытанием, он показал другую сторону нашей игры. Восемь побед подряд – это то, на что мы с уверенностью можем опираться.

После 14 туров команда Антонио Конте лидирует в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, опережая "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" на четыре балла. "Красные" при этом имеют одну игру в запасе.