17:52 | ФУТБОЛ — Англия

Гэри Кэйхилл: "Матч против "Манчестер Сити" показал другую сторону игры "Челси"

0
0
0

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после гостевой победы в матче 14-го тура чемпионата Англии над "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что игроки оставили на поле все свои силы. По словам 30-летнего англичанина, встреча показала другую сторону игры "синих".

– Мы оставили на поле все свои силы, – приводит Sky Sports слова Кэйхилла. – Этот матч был для "Челси" настоящим испытанием, он показал другую сторону нашей игры. Восемь побед подряд – это то, на что мы с уверенностью можем опираться.

После 14 туров команда Антонио Конте лидирует в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, опережая "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" на четыре балла. "Красные" при этом имеют одну игру в запасе.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ