Гэри Кэйхилл: "Канте был фантастичен в матче с "МЮ"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после победы над "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии (1:0) отметил важность полузащитника Н'Голо Канте. Французский хавбек во вчерашней встрече выиграл 11 единоборств, сделал 59 точных передач, а также забил победный гол.

– Н'Голо был фантастичен, – цитирует BBC Кэйхилла. – Все видели, что он делал в прошлом сезоне, но в этом он вновь показывает класс. Он отличный парень и много работает. Канте важен команде, особенно для защиты. Он стал потрясающим дополнением состава.