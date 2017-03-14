09:19 | ФУТБОЛ — Англия

Гэри Кэйхилл: "Канте был фантастичен в матче с "МЮ"

0
0
0
0

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после победы над "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии (1:0) отметил важность полузащитника Н'Голо Канте. Французский хавбек во вчерашней встрече выиграл 11 единоборств, сделал 59 точных передач, а также забил победный гол.

– Н'Голо был фантастичен, – цитирует BBC Кэйхилла. – Все видели, что он делал в прошлом сезоне, но в этом он вновь показывает класс. Он отличный парень и много работает. Канте важен команде, особенно для защиты. Он стал потрясающим дополнением состава.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ