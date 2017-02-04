Гэри Кэйхилл: "Гол Азара был великолепен, он убил интригу"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии заявил, что его команде важно было обыграть соперника после неудачного результата в первом круге. На данный момент "Челси" опережает ближайшего соперника – "Тоттенхэм" на 12 очков в турнирной таблице.

– Фантастика! Футбол позволил нам расставить все на свои места, – цитирует BBC Кэйхилла. – Помню, что после поражения от "Арсенала" в первом круге чувствовал себя дураком. Сегодняшний результат добавил нам немного желания. Мы уверенно отыграли у себя дома и знали, насколько ценна эта победа. После того поражения я чувствовал, что мне нужна возможность вернуть все на свои места. Поэтому сегодня чувства отличные.

Мы работали над тактикой в этой схеме. Конте тщательно разбирал все элементы. Мы создали много моментов и могли забивать больше. Гол Азара был великолепен, он убил интригу. Мы поставили себя в отличную позицию.