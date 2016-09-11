Гэри Кэйхилл: "Даже с Луны было видно, что на мне был явный фол"

Защитник "Челси" Гэрри Кэйхилл после гостевого матча 4-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (2:2) был вне себя от решения главного арбитра встречи Андре Марринера, который не увидел нарушения правил и засчитал второй мяч в ворота "синих".

- Это было нарушение правил чистой воды, я просто вне себя от ярости! - приводит Sky Sports слова Кэйхилла. – Наверное, даже с Луны было видно, что на мне был явный фол. Лерой Фер ударил мне по ногам, причем сзади. Это было очевидно, и это злит меня еще больше.

Безусловно, все это зрелище для болельщиков, такие эпизоды добавляют им эмоций. Но давайте будем честными – от таких решений страдают игроки, судейские ошибки ставят крест на усилиях команды. Мы потеряли два очка, которые в премьер-лиге в концовке сезона будут на вес золота!

Я намекнул арбитру, что в его бригаде есть еще судьи. И уж в несколько пар глаз можно было разглядеть это нарушение. Но он сказал, что они его не увидели. Для меня эта ситуация совершенно непонятна.