Гэри Кэйхилл: "Челси" знает, что "Тоттенхэм" не сдастся"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл после победы над "Манчестер Сити" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команде нужно продолжать работать с той же самоотдачей. Ближайший преследователь команды Антонио Конте – "Тоттенхэм", который отстает от "Челси" на семь очков.

– Мы ожидаем, что "Тоттенхэм" будет продолжать оказывать на нас давление до конца чемпионата, – приводит официальный сайт "Челси" слова Кэйхилла. – Они не сдадутся, и мы знаем это. Поэтому нам нужно сосредоточиться на себе. Нам нужно следить за тем, что делаем мы сами, и выигрывать свои матчи.

Нам нужно продемонстрировать тот же уровень самоотдачи и работоспособности, что и в матче с "Манчестер Сити", а также показать тот же уровень игры. Мы должны справляться с любой грязной работой в матче – усердно работать, возвращаться в оборону и демонстрировать концентрацию. Наше исполнительское мастерство должно проявляться автоматически. У нас есть несколько выдающихся игроков, и мы должны сохранять концентрацию, думать только о своей игре и постараться довести дело до конца.