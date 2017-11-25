Гэри Кэйхилл: "Челси" заслужил ничью в матче с "Ливерпулем"

Капитан "Челси" Гэри Кэйхилл после матча 13-го тура чемпионата Англии (1:1) с "Ливерпулем" отметил, что его команда заслужила ничью. По его словам, игра получилась равной, а гол Виллиана за 5 минут до конца основного времени - заслуженным.

- Я думал о том, что нужно сравнять счет, мы заслужили ничью, - цитирует BBC Кэйхилла. - У "красных" были хорошие моменты в первом тайме, а у нас - во втором. Соперник периодически вызывал у нас некоторые проблемы, и я уверен, что мы им также доставили хлопот. Гол Виллиана? Нужно спросить у него, был ли это навес или осознанный удар. Мы очень рады, что это произошло, заслужили гол.